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Мондергин, лунула, дефенестрация. Слова, которые никто не использует

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Тема:
Подкасты РИА (248)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191208/12967738/Mondergin-lunula-defenestratsiya-Slova-kotorye-nikto-ne-ispolzuet.html

Как называется акт выбрасывания предметов или людей из окна? А небольшое углубление на дне винной бутылки? А звездочки и пятна, которые бегут перед глазами, если их сильно потереть?

Как назвать свежий аромат, который появляется после дождя, и какое слово описывает чувство, когда хочется оставить все дела и лечь спать?

Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!

Тема:
Подкасты РИА (248)
Теги:
подкаст, русский язык



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