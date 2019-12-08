Мондергин, лунула, дефенестрация. Слова, которые никто не использует

Как назвать свежий аромат, который появляется после дождя, и какое слово описывает чувство, когда хочется оставить все дела и лечь спать?
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Как называется акт выбрасывания предметов или людей из окна? А небольшое углубление на дне винной бутылки? А звездочки и пятна, которые бегут перед глазами, если их сильно потереть?
Как назвать свежий аромат, который появляется после дождя, и какое слово описывает чувство, когда хочется оставить все дела и лечь спать?
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Седьмого декабря во Дворце форумов Узбекистана состоялось торжественное собрание, посвященное 27-й годовщине принятия Конституции. В нем принял участие президент Шавкат Мирзиёев, который выступил с докладом о происходящих в стране политических и правовых изменениях.
Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. МИД ранее опубликовал список избирательных участков, образованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики в других странах.
Усманов написал открытое письмо главе Всемирного антидопингового агентства, копия направлена президенту Международного олимпийского комитета.
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