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Куртов о том, что сдерживает транзитный потенциал Узбекистана

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Политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов объяснил, с какими объективными и субъективными обстоятельствам приходится сталкиваться Узбекистану при прокладке транзитных маршрутов в соседние и близлежащие страны.

Генсекретарь ШОС предложил снизить тарифы на транзит грузов по транспортным коридорам "Ташкент—Андижан—Ош—Кашгар" и "Термез—Душанбе—Кашгар". Об основных издержках, которые мешают развитию этих путей, рассказал российский эксперт.

По его мнению, Узбекистан крайне заинтересован в эффективном дорожном сообщении с Китаем. а также в выходе к морским портам. Но не всегда удается быстро и дешево реализовать гладкие на бумаге проекты.

"С тем же Кыргызстаном, к примеру, были свои сложности, особенно при первом президенте Узбекистана. Но помимо политических вопросов, которые сейчас урегулированы, есть чисто инфраструктурные особенности - сложный рельеф существенно ограничивает возможности строительства дороги и негативно влияет на ее стоимость, а значит и на затраты по обслуживанию", — пояснил Аждар Куртов.

Грузовой порт Туркменбаши в Туркменистане
© Sputnik / Владимир Вяткин
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При этом он добавил, что в любом случае инфраструктурные проекты в лубом государстве положительно сказываются на экономике, оживляют и торговлю, и производство. Узбекистану будет крайне выгодно поддерживать эти проекты. в том числе с Китаем и Афганистаном как для экспорта своей продукции, так и в качестве транзитного звена для третьих стран.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
ШОС, транзит, Афганистан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан



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