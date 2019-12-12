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Эксперт назвал оптимальную ставку транспортного налога в Узбекистане

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191212/12994891/Ekspert-nazval-optimalnuyu-stavku-naloga-dlya-avtovladeltsev-v-Uzbekistane.html

Экс-член Общественного совета Минтранса России, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач рассказал о российском опыте транспортного налогообложения.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по глубокому реформированию системы дорожного хозяйства Республики Узбекистан", которым предусмотрен ввод двух видов сборов для владельцев автомобилей. Так, Жокаргы Кенес Каракалпакстана и кенгаши народных депутатов областей и столицы смогут вводить специальный сбор в размере не более 25 сумов за единицу топлива на развитие региональных дорог. 

Автомобильное движение в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Платная парковка и сбор за владение авто: что ждет водителей Узбекистана
Кроме того, кенгашам народных депутатов районов и городов дано право вводить ежегодный сбор за владение автомобилем, который будет зависеть от мощности двигателя.

Узбекистан пытается создать систему налогообложения, как в России и в Европе в целом, отметил экс-член Общественного совета Минтранса РФ, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.

"Безусловно, узбекский законодатель намерен унифицировать налогооблагаемую базу, упростить расчеты. Скорее всего, привяжут (сборы) либо к техосмотру транспортного средства, либо к страховке, или же просто будет составляться ежегодный налоговый отчет на каждого гражданина субъекта, имеющего на балансе транспортное средство, который будет обязан внести плату", — отметил эксперт.

Он также рассказал, что в России ставка транспортного налога зависит от вида транспортного средства и мощности двигателя. Минимальная сумма составляет 1,2 тысячи рублей в год за одну машину, максимальная — 50-60 тысяч. 

"Если коллеги из Узбекистана пойдут по такому же пути, логичнее было бы сделать так, чтобы размер транспортного налога не превышал 0,1 процента от стоимости автомобиля", — отметил Сергей Храпач.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Экономика, Узбекистан, парковка, автомобилисты, автомобили



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