Эксперт назвал оптимальную ставку транспортного налога в Узбекистане

Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по глубокому реформированию системы дорожного хозяйства Республики Узбекистан", которым предусмотрен ввод двух видов сборов для владельцев автомобилей. Так, Жокаргы Кенес Каракалпакстана и кенгаши народных депутатов областей и столицы смогут вводить специальный сбор в размере не более 25 сумов за единицу топлива на развитие региональных дорог.

Кроме того, кенгашам народных депутатов районов и городов дано право вводить ежегодный сбор за владение автомобилем, который будет зависеть от мощности двигателя.

Узбекистан пытается создать систему налогообложения, как в России и в Европе в целом, отметил экс-член Общественного совета Минтранса РФ, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.

"Безусловно, узбекский законодатель намерен унифицировать налогооблагаемую базу, упростить расчеты. Скорее всего, привяжут (сборы) либо к техосмотру транспортного средства, либо к страховке, или же просто будет составляться ежегодный налоговый отчет на каждого гражданина субъекта, имеющего на балансе транспортное средство, который будет обязан внести плату", — отметил эксперт.

Он также рассказал, что в России ставка транспортного налога зависит от вида транспортного средства и мощности двигателя. Минимальная сумма составляет 1,2 тысячи рублей в год за одну машину, максимальная — 50-60 тысяч.

"Если коллеги из Узбекистана пойдут по такому же пути, логичнее было бы сделать так, чтобы размер транспортного налога не превышал 0,1 процента от стоимости автомобиля", — отметил Сергей Храпач.

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