Эксперт рассказал, туристов из каких стран хочет привлечь Узбекистан

Член РГО, основатель путеводителя TopTripTip по всем регионам РФ и странам СНГ, автор серии литературных путеводителей "Это моя земля" Андрей Сулейков оценил перспективу отмены регистрации временно прибывших в Узбекистан иностранцев.

В Узбекистане с 1 июля 2020 года могут отменить регистрацию временно прибывших иностранных граждан. С такой инициативой выступил Госкомтуризма. Соответствующий проект указа, который предлагается впоследствии подписать президенту страны, представлен на портале СОВАЗ для общественного обсуждения, которое продлится до конца декабря.

Основатель путеводителя TopTripTip по всем регионам РФ и всем странам СНГ Андрей Сулейков считает, что это определенно экономическое решение. Власти республики заинтересованы не только в увеличении числа туристов, но прежде всего в росте размера чеков, доходов от приезжающих, отметил он.

"Безусловно, есть традиция посещения Узбекистана россиянами, но тут ничего особо не меняется, поскольку для граждан РФ не было визовых ограничений. Однако существуют страны Европы — Германия, Франция, Испания, а также государства Юго-Восточной Азии, потоки откуда растут. Также есть задача привлечь арабские страны, Индию, Израиль, Китай. Меры по облегчению правил въезда точно пойдут на пользу", — заявил Сулейков.

По его мнению, если указ будет подписан, поток туристов в страну увеличится.

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