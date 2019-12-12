Эксперт рассказал, туристов из каких стран хочет привлечь Узбекистан

В Узбекистане с 1 июля 2020 года могут отменить регистрацию временно прибывших иностранных граждан. С такой инициативой выступил Госкомтуризма. Соответствующий проект указа, который предлагается впоследствии подписать президенту страны, представлен на портале СОВАЗ для общественного обсуждения, которое продлится до конца декабря.
"Безусловно, есть традиция посещения Узбекистана россиянами, но тут ничего особо не меняется, поскольку для граждан РФ не было визовых ограничений. Однако существуют страны Европы — Германия, Франция, Испания, а также государства Юго-Восточной Азии, потоки откуда растут. Также есть задача привлечь арабские страны, Индию, Израиль, Китай. Меры по облегчению правил въезда точно пойдут на пользу", — заявил Сулейков.
По его мнению, если указ будет подписан, поток туристов в страну увеличится.
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