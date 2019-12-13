Океанолог о водопроводе из Иртыша на Арал: РФ сможет торговать этим ресурсом

Представитель Экологической партии Узбекистана предложил вернуться к проекту переброски стоков сибирских рек для спасения Приаралья. Заместитель директора Института океанологии им. Ширшова, член-корреспондент РАН Петр Завьялов оценил целесообразность такого решения.
Один из представителей Экологической партии Узбекистана считает вполне реальным осуществить проект по переброске части стоков сибирских рек для оживления зоны Приаралья. При этом политик предлагает не менять русло и рыть каналы, а рассмотреть возможность строительства трубопровода.
Что будет при переброске воды из рек Сибири в Арал — комментарий океанолога
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По мнению российского специалиста в сфере экологии и океанологии, экологическая катастрофа Аральского моря давно вышла за пределы региона и нуждается в комплексном и всестороннем решении.
"Конечно, это не должно быть сиюминутным популистским решением - такие проекты требуют серьезной экологической и инженерной оценки. Здравое зерно в этом есть, если учесть меняющийся в Сибири климат, избыток пресной воды и постоянные паводки и наводнения в данном регионе России. В этих условиях переброска, к примеру, нескольких процентов от стока Иртыша в Центральную Азию могла бы решить и проблему Узбекистана и нормализовать ситуацию в РФ", — подчеркнул Завьялов.