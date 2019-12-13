Океанолог о водопроводе из Иртыша на Арал: РФ сможет торговать этим ресурсом

Представитель Экологической партии Узбекистана предложил вернуться к проекту переброски стоков сибирских рек для спасения Приаралья. Заместитель директора Института океанологии им. Ширшова, член-корреспондент РАН Петр Завьялов оценил целесообразность такого решения.

Один из представителей Экологической партии Узбекистана считает вполне реальным осуществить проект по переброске части стоков сибирских рек для оживления зоны Приаралья. При этом политик предлагает не менять русло и рыть каналы, а рассмотреть возможность строительства трубопровода.

"Конечно, это не должно быть сиюминутным популистским решением - такие проекты требуют серьезной экологической и инженерной оценки. Здравое зерно в этом есть, если учесть меняющийся в Сибири климат, избыток пресной воды и постоянные паводки и наводнения в данном регионе России. В этих условиях переброска, к примеру, нескольких процентов от стока Иртыша в Центральную Азию могла бы решить и проблему Узбекистана и нормализовать ситуацию в РФ", — подчеркнул Завьялов.

По мнению российского специалиста в сфере экологии и океанологии, экологическая катастрофа Аральского моря давно вышла за пределы региона и нуждается в комплексном и всестороннем решении.

Он заметил, что прокладка такого трубопровода может обойтись в сотни миллиардов долларов, но это станет вполне окупаемым проектом по аналогии с газо- или нефтепроводами.

"Самое главное - это возобновляемый ресурс. Почему мы не можем продавать воду, также как газ или нефть? Не вижу в этом ничего страшного", — заключил эксперт.

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