19:41 13 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов
© sputnik Александр Натрускин

Горячая линия для верующих Узбекистана поможет в борьбе с псевдоисламом

Радио
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/955/92/9559239.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191213/13005237/Goryachaya-liniya-dlya-veruyuschikh-Uzbekistana-pomozhet-v-borbe-s-psevdoislamom.html

В Узбекистане открылся кол-центр, который поможет мусульманам устранить пробелы в знаниях относительно молитвы.

По мнению главы Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, запуск работы кол-центра для мусульман - это очень важная и полезная практика, которая применяется во многих странах. Ведь религия не запрещает современных методов общения в благих целях. Это очень удобно - позвонить в официальную религиозную структуру, чтобы получить ответ на свой вопрос.

"Это в том числе большой вклад в дело профилактики псевдорелигиозных идей, поскольку когда есть возможность обратиться в официальную структуру и получить ответ, это лучше, чем искать его у людей с сомнительным авторитетом", - считает религиозный деятель.

Как писал Sputnik, в пресс-службе Управления мусульман республики сообщили, что получить ответы на интересующие вопросы можно с понедельника по субботу с 9.00 до 17.00 (за исключением молитвенных часов, выходной день — воскресенье). 

Номер кол-центра 78-150-33-44.

 

Теги:
Альбир Крганов



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Президент Словацкой Республики Зузана Чапутова
Неслабый пол: самые молодые женщины-политики – фото
Хабиб Нурмагомедов о предстоящем бое с Тони Фергюсоном: Его я буду бить особенно сильно
Хабиб объяснил, почему оценивает свои шансы на победу выше, чем у соперника
Наблюдатель на выборах: права и запреты



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться