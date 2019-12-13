Горячая линия для верующих Узбекистана поможет в борьбе с псевдоисламом

По мнению главы Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, запуск работы кол-центра для мусульман - это очень важная и полезная практика, которая применяется во многих странах. Ведь религия не запрещает современных методов общения в благих целях. Это очень удобно - позвонить в официальную религиозную структуру, чтобы получить ответ на свой вопрос.

"Это в том числе большой вклад в дело профилактики псевдорелигиозных идей, поскольку когда есть возможность обратиться в официальную структуру и получить ответ, это лучше, чем искать его у людей с сомнительным авторитетом", - считает религиозный деятель.

Как писал Sputnik, в пресс-службе Управления мусульман республики сообщили, что получить ответы на интересующие вопросы можно с понедельника по субботу с 9.00 до 17.00 (за исключением молитвенных часов, выходной день — воскресенье).

Номер кол-центра 78-150-33-44.