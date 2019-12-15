Мондергин, лунула, дефенестрация. Слова, которые никто не использует

Как называется акт выбрасывания предметов или людей из окна? А небольшое углубление на дне винной бутылки? А звездочки и пятна, которые бегут перед глазами, если их сильно потереть?

Как назвать свежий аромат, который появляется после дождя, и какое слово описывает чувство, когда хочется оставить все дела и лечь спать?

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