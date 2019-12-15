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Подкасты РИА Новости Как это по-русски
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Мондергин, лунула, дефенестрация. Слова, которые никто не использует

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Как называется акт выбрасывания предметов или людей из окна? А небольшое углубление на дне винной бутылки? А звездочки и пятна, которые бегут перед глазами, если их сильно потереть?

Как назвать свежий аромат, который появляется после дождя, и какое слово описывает чувство, когда хочется оставить все дела и лечь спать?

Как это по-русски ― подкаст о русском языке и его особенностях. Слушайте и говорите правильно!

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Тема:
Подкасты РИА (252)
Теги:
Образование, русский язык



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