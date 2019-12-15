Мондергин, лунула, дефенестрация. Слова, которые никто не использует

Радио
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1301/27/13012724.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191215/13012785.html
Как называется акт выбрасывания предметов или людей из окна? А небольшое углубление на дне винной бутылки? А звездочки и пятна, которые бегут перед глазами, если их сильно потереть?
Как назвать свежий аромат, который появляется после дождя, и какое слово описывает чувство, когда хочется оставить все дела и лечь спать?
Как это по-русски ― подкаст о русском языке и его особенностях. Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.