20:04 15 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Как вы это делаете
© Sputnik /

Паранойя — цена технологий? Как государство переводит нас в цифру

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (254)
3 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1301/60/13016026.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191215/13016063.html

Подать заявление в полицию, поступить в университет и записаться к врачу. Всё это — не выходя из дома. Благодаря технологиям улучшается качество жизни, но увеличиваются и риски.

Какие данные и зачем уже сейчас собирает о нас государство? Могут ли их украсть мошенники? И как быть, если хочется оставаться в своей "аналоговой избушке"?

Директор Департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи России Олег Качанов на простых примерах объясняет, каким будет наше цифровое будущее. Как будет выглядеть электронный паспорт? Когда можно будет подать заявление в полицию онлайн, и сделает ли это её работу прозрачнее? Что защитит от вбросов на выборах? И когда в нашей стране не останется населенных пунктов без интернета?
Рассказывает Олег Качанов:

1:15 Департамент цифровой трансформации — что это такое?

2:20 Как повысить эффективность госуправления с помощью цифровых технологий: на понятных примерах
5:20 Когда во всех школах всех деревень появится интернет?
6:50 Одна медицинская карта на все больницы. Забудем о ругающихся тетушках в регистратуре?
7:40 На какие кружки мы ходили в школе, какие получали оценки, чем болели. Государство собирает досье или профиль?

8:40 "Нет федеральной бочки с данными": как обеспечивается их безопасность
11:35 Что такое Суперсервисы на Госуслугах и почему они так называются
13:50 Когда можно будет поступить в вуз не выходя из дома?
16:50 Врачебная тайна против цифровых данных: кто получит доступ?

18:00 Как ещё можно будет использовать цифровую подпись
21:30 "Вывести всё, что было в тени". Сделают ли электронные заявления работу полиции более прозрачной?
24:40 Чем цифровое заявление в прокуратуру на главу района отличается от бумажного
27:15 Электронный паспорт: какие функции и какие риски?

30:55 Без меня меня женили или как будут защищены данные электронного паспорта
35:40 "Аналоговая избушка". Что, если человек не хочет оставлять никаких цифровых следов
38:15 Видеонаблюдение и списки избирателей: что спасет от вбросов на выборах 2021 года
Слушайте подкасты РИА Новости

Тема:
Подкасты РИА (254)



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
От Англии до Ямайки: яркие кадры финала конкурса "Мисс Мира 2019"
В Ташкенте испекли гигантскую пиццу, хватило всем — видео
В Ташкенте испекли гигантскую пиццу, хватило всем — видео
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться