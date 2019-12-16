Российский эксперт оценил перспективность автобусного сообщения Ташкент-Москва

Узбекистан запустит регулярное автобусное движение из Ташкента в Москву. Первый автобус отправится с автовокзала "Ташкент" 19 декабря и прибудет на автостанцию "Новоясеневская" в Москве 22 декабря.

Планируется, что рейсы будут выполняться 2 раза в неделю - по понедельникам и четвергам. Стоимость билета составит 900 тысяч сумов.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов поддержал идею развития транспортного сообщения Узбекистана с Россией, однако считает, что лучше будет разработать маршрут со стыковочной точкой в Оренбурге.

По его словам, это позволит сократить и стоимость поездки, и время в пути. Кроме того, пассажиры смогут передохнуть и пересесть при желании на другой транспорт.

"Ключевой акцент нужно все-таки делать на развитии Оренбурга, автобусное сообщение с данным городом, и уже потом от него, условно, будет некий другой стыковочный рейс, чтобы пассажиры смогли немного передохнуть, потому что не каждый выдержит время в пути… 3 000 километров", - заявил Зотов.

Эксперт отметил, что особые опасения вызывает состояние водителей, которым придется фактически без всякого отдыха сидеть за рулем в течение трех дней и которые вряд ли смогут нормально выспаться.

"Несмотря на то что будет смена водителей, тем не менее, по сути, они будут находиться практически в рабочем состоянии эти три дня, и здесь у нас вызывает гораздо больше опасений факт водителя, который не совсем все-таки будет готов три дня работать без выходных. Это физически сложно, поэтому на данный момент мы бы порекомендовали делать какие-то временные пересадки, возможно, даже на другие транспортные средства. Допустим, автобус идет до Оренбурга, делается пересадка на другое транспортное средство и с другими водителями, и уже потом автобус двигается в Москву", - сказал Зотов.

Тогда, по его мнению, "и пассажиры отдохнут, и водители будут свежие, и автобус можно будет обкатывать и возвращать дальше до Оренбурга".

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