Детский сад за месяц — представитель МДО о модульных дошкольных учреждениях

Главный специалист МДО Елена Цай рассказала, в чем преимущества модульных детсадов и какие возможности предоставляет подобная конструкция.

В Узбекистане реализуется пилотный проект по возведению модульных детских садов, прежде всего, в труднодоступных областях республики. Об особенностях и преимуществах такого подхода корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказала представитель министерства Елена Цай.

"В стране не хватает детских садов, а возводить стационарные здания - долго и дорого. Мы нашли компромиссный и бюджетный вариант решения этой проблемы - комплексы из морских контейнеров. Модули были разработаны совместно с "Узавтосаноат", и пилотный проект уже реализован в Сурхандарьинской области. Во-первых, стоимость такой конструкции на 110 воспитанников не превышает 1 миллиарда сумов, а, во-вторых, изготовить такой объект и смонтировать его можно всего за месяц-два. Это гораздо проще, чем везти стройматериалы, особенно в отдаленные регионы", — пояснила Елена Цай.

Ключевыми моментами при выборе такого формата дошкольных образовательных учреждений стали мобильность и себестоимость установки.

К тому же модульный принцип позволяет быстро модернизировать комплекс, добавив дополнительные элементы или демонтировать ненужные. Так, полностью на сборку или разборку комплекса, включая мебель и оборудование, уйдет не более 10 дней.

Говоря о результатах пилотного проекта, представитель МДО заметила, что для более полного анализа необходимо время.

"Малышам тут комфортно, интерес к таким группам в детсадах большой. Но мы посмотрим, как проявят себя эти конструкции на практике. Впереди зима, а затем - и летний период, посмотрим. Думаю, к началу следующего учебного года можно будет сделать первые выводы", — заключила Елена Цай.

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