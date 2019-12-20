Как сделать выгодными автобусные рейсы из Узбекистана в РФ — эксперт

Регулярные автобусные рейсы из Ташкента в Москву планировали запустить с 19 декабря, однако из-за недостаточной загруженности первую поездку перенесли на 23 декабря.

"Что касается рентабельности, то она складывается из нескольких рейсов - сначала загрузка может быть небольшой, потом это выйдет на самоокупаемость и лишь со временем может принести прибыль. При этом автобусные маршруты могут быть востребованы гражданами лишь за счет возможности привезти больше багажа, то есть на рейсы из Москвы в Узбекистан, а не наоборот. Еще один фактор - цена. Если разница между авиабилетом и автобусом будет незначительной, большинство предпочтет самолет", — пояснил Храпач.

По мнению российского эксперта, осуществление таких международных дальних перевозок требует продуманности и более сложной организации, чем рейсы внутри страны или в соседние близлежащие государства.

Кстати, цену на билеты в связи с недостаточным спросом понизили с 900 тысяч сумов до 700 тысяч сумов.

По мнению эксперта, регулярные автобусные рейсы на маршруты в три тысячи километров довольно затратны и менее предсказуемы с точки зрения прибыли. Альтернативой могли бы стать стыковочные рейсы, которые разбивали бы один большой маршрут на несколько участков: например, такую пересадку можно было бы сделать в Оренбурге.

Кроме того, есть много организационных моментов, которые перевозчиками должны учитываться и соблюдаться.

"С учетом расстояния и требований к режиму труда и отдыха каждый водитель должен проводить за рулем не более шести часов подряд, а значит, на такой продолжительный рейс потребуется как минимум пять шоферов, которые могли бы сменять друг друга. Или опять же использовать практику сменных водителей на определенных отрезках маршрута", — добавил Сергей Храпач.

По его мнению, в гораздо более выгодной ситуации оказываются чартерные рейсы, формируемые по необходимости. В этом случае перевозчики не рискуют остаться в минусе или потерять лицензию за невыполнение обязательств по запланированным рейсам.

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