Представитель РЭЦ: прямая конвертация рубля в сумы снизит риски экспорта

Руководитель представительства Российского экспортного центра в Узбекистане Дмитрий Прохоренко рассказал узбекским и российским бизнесменам о перспективах сотрудничества, заметив, что этому может поспособствовать переход к прямой конвертации валюты без доллар и евро.

В Ташкенте состоялась деловая встреча с участием делегации из Кузбасса, представителей Российского экспортного центра и деловых кругов Узбекистана. В ходе беседы стороны обсудили перспективные проекты, прежде всего на межрегиональном уровне.

В частности, руководитель узбекского представительства РЭЦ Дмитрий Прохоренко заметил, что всего за два года Узбекистан вырвался в лидеры по объемам контрактов и положительная динамика продолжается.

"В нашем портфеле сейчас контрактов в общей сложности на 650 миллионов долларов. Мы работаем по более чем 130 позициям экспортной продукции из РФ. По рейтингу развития несырьевого экспорта Узбекистан даже обогнал Беларусь, где представительство РЭЦ было открыто более пяти лет назад", — подчеркнул Прохоренко.

Он добавил, что в республике идут полномасштабные реформы во всех сферах, прежде всего, либерализация валютной и банковской системы, а также создание выгодных условий для бизнеса и инвесторов.

"Думаю, если не до конца года, то в 2020-м точно наши страны перейдут к процедуре прямой конвертации рубля в сумы, и наоборот. Это позволит исключить возможные риски, связанные с колебаниями доллара и евро, а также обезопасят наши проекты от воздействия санкций", — добавил представитель РЭЦ.

По его мнению, в нынешних рыночных условиях потенциальным экспортерам стоит обратить внимание именно на рублевые сделки, так как ставки по технологичным видам продукции существенно снизились, а после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 6,25 пункта предложения для российских компаний могут стать еще более интересными.

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