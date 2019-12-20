Представитель РЭЦ: прямая конвертация рубля в сумы снизит риски экспорта

В Ташкенте состоялась деловая встреча с участием делегации из Кузбасса, представителей Российского экспортного центра и деловых кругов Узбекистана. В ходе беседы стороны обсудили перспективные проекты, прежде всего на межрегиональном уровне.
Он добавил, что в республике идут полномасштабные реформы во всех сферах, прежде всего, либерализация валютной и банковской системы, а также создание выгодных условий для бизнеса и инвесторов.
"Думаю, если не до конца года, то в 2020-м точно наши страны перейдут к процедуре прямой конвертации рубля в сумы, и наоборот. Это позволит исключить возможные риски, связанные с колебаниями доллара и евро, а также обезопасят наши проекты от воздействия санкций", — добавил представитель РЭЦ.
По его мнению, в нынешних рыночных условиях потенциальным экспортерам стоит обратить внимание именно на рублевые сделки, так как ставки по технологичным видам продукции существенно снизились, а после решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 6,25 пункта предложения для российских компаний могут стать еще более интересными.
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