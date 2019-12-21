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Грета Тунберг – человек года. Заслуженная честь или манипуляция?

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Подкасты РИА (256)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191221/13064804/Greta-Tunberg--chelovek-goda-Zasluzhennaya-chest-ili-manipulyatsiya.html

Журнал Time рисковал, когда объявил Грету человеком года. Известно, что след, который люди года оставляют в истории, мягко говоря, неоднозначный.

Гитлер в 1938-м, Сталин в 1942-м – оба становились людьми года журнала Time, и оба запомнились – другое дело, как. С Гретой и друг с другом этих персонажей объединяет только склонность к натиску.

Фигура Греты Тунберг и ее обращение к взрослым в ООН: "Вы подвели нас!" - подняли во всем мире дискуссию.

Инфантильное потребительское общество и к экологии относится инфантильно: оно требует от "взрослых" просто взять, да и остановить глобальное потепление уже завтра.

Но, может быть, образ "святой Греты" заслоняет от нас серьезных молодых экологов?

Редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов анализируют реакцию в глобальных СМИ.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (256)
Теги:
Аудио, радио



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