Фейки, обезболивание, работа. Куда нас приведет виртуальная реальность

Игры на приставке, журналистские истории, психотерапия и даже обезболивание при ожогах. Виртуальная реальность становится обыденностью, а наш мозг так легко в нее верит, что его очень просто обмануть.

Что будет дальше происходить с этим жанром, и как он изменит нашу жизнь, рассказывают режиссёры и сценаристы Антон Уткин и Ната Покровская.

Почему все мы на самом деле живем в виртуальной реальности? Пора ли создавать "этический кодекс виарщика" и допустимо ли в VR убивать человека?

Почему кино — это, порой, насилие над зрителем, и как виртуальная реальность решает эту проблему? Как очки дополненной реальности изменят нашу жизнь, заменят ли они смартфоны и что будет дальше происходить с дополненной и виртуальной реальностями?

Отвечают Антон Уткин и Ната Покровская.

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