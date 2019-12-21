Игры на приставке, журналистские истории, психотерапия и даже обезболивание при ожогах. Виртуальная реальность становится обыденностью, а наш мозг так легко в нее верит, что его очень просто обмануть.
Фейки, обезболивание, работа. Куда нас приведет виртуальная реальность
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Что будет дальше происходить с этим жанром, и как он изменит нашу жизнь, рассказывают режиссёры и сценаристы Антон Уткин и Ната Покровская. Почему все мы на самом деле живем в виртуальной реальности? Пора ли создавать "этический кодекс виарщика" и допустимо ли в VR убивать человека?
Почему кино — это, порой, насилие над зрителем, и как виртуальная реальность решает эту проблему? Как очки дополненной реальности изменят нашу жизнь, заменят ли они смартфоны и что будет дальше происходить с дополненной и виртуальной реальностями?
В субботу при большом скоплении народа "Амирсой" торжественно открылся новый, став третьим горнолыжным курортом в окрестностях Ташкента. Сюда приехало большое количество любителей горных лыж и сноуборда из Ташкента, в том числе иностранцы-экспаты.
Замглавы комитета по образованию Госдумы РФ Геннадий Онищенко прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил одну из столичных школ, а также выступил с докладом в Ташкентской медицинской академии.