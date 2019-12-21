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Фейки, обезболивание, работа. Куда нас приведет виртуальная реальность

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Тема:
Подкасты РИА (258)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191221/13067127/Feyki-obezbolivanie-rabota-Kuda-nas-privedet-virtualnaya-realnost.html

Игры на приставке, журналистские истории, психотерапия и даже обезболивание при ожогах. Виртуальная реальность становится обыденностью, а наш мозг так легко в нее верит, что его очень просто обмануть.

Что будет дальше происходить с этим жанром, и как он изменит нашу жизнь, рассказывают режиссёры и сценаристы Антон Уткин и Ната Покровская.
Почему все мы на самом деле живем в виртуальной реальности? Пора ли создавать "этический кодекс виарщика" и допустимо ли в VR убивать человека?

Почему кино — это, порой, насилие над зрителем, и как виртуальная реальность решает эту проблему? Как очки дополненной реальности изменят нашу жизнь, заменят ли они смартфоны и что будет дальше происходить с дополненной и виртуальной реальностями?

Отвечают Антон Уткин и Ната Покровская.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (258)
Теги:
Аудио, радио



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