Подкаст "ЯсноПонятно": почему нас разочаровывает новогодняя ночь

Праздничное настроение, друзья, подарки, фейерверки, музыка, бенгальские огни, деды морозы и бой курантов. С самого детства каждый год мы ждем чуда от новогодней ночи. Но вот она наступает и ... проходит.

Волшебства и праздника, порой, так и не случается. Почему это происходит, и как защитить себя от разочарования?

Еще детьми мы относились в новому году, как к главному празднику. Но, повзрослев, поняли — чтобы праздник действительно случился, нужно к нему готовиться.

Мы в суматохе покупаем подарки, составляем меню новогоднего стола, придумываем, где и с кем будем отмечать, или даже планируем путешествие.

Разочарование в новогодней ночи — это следствие именно наших завышенных ожиданий или результат всеобщей предпраздничной истерии?

А, может, мы просто выросли, и пора перестать ждать чуда, и создавать его самим? Обсуждают Лина, Ваня и Ксюша.

А в эпизоде подкаста Страхи/Ошибки мы разбираем, так ли это страшно — остаться одному в новогоднюю ночь.

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