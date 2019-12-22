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Мы все умрем

Мы все умрем. Умные города

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Подкасты РИА (260)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191222/13075687/My-vse-umrem-Umnye-goroda.html

Город, который сам регулирует дорожное движение, сортирует мусор и заменяет обычные очереди электронными? Или город, который распознает ваше лицо по камерам и собирает данные о ваших покупках, гаджетах и передвижениях?

И то, и другое — разные стороны концепции смарт-сити. Что придётся отдать за комфортный город в XXI веке?

Вместе с Михаилом Алексеевским, руководителем Центра городской антропологии КБ "Стрелка", разбираемся, чем отличаются разные подходы к пониманию "умного города", каждый ли человек сможет стать полноценным "смарт-гражданином", почему полноценный "умный город" сегодня создать как минимум затруднительно и какие из городов мира ближе всего подобрались к этому статусу.

Подкаст подготовлен при поддержке Youth Global Forum 2019.

Мы уже говорили на похожие темы в других выпусках — например, о переходе человечества к цифровому существованию в этом подкасте или о том, как и зачем государство переводит нас в "цифру", в подкасте "Как Вы это делаете?!".

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (260)
Теги:
человек, информационные технологии, цифровые технологии, IT-технологии, технологии



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