Мы все умрем. Умные города

Город, который сам регулирует дорожное движение, сортирует мусор и заменяет обычные очереди электронными? Или город, который распознает ваше лицо по камерам и собирает данные о ваших покупках, гаджетах и передвижениях?

И то, и другое — разные стороны концепции смарт-сити. Что придётся отдать за комфортный город в XXI веке?

Вместе с Михаилом Алексеевским, руководителем Центра городской антропологии КБ "Стрелка", разбираемся, чем отличаются разные подходы к пониманию "умного города", каждый ли человек сможет стать полноценным "смарт-гражданином", почему полноценный "умный город" сегодня создать как минимум затруднительно и какие из городов мира ближе всего подобрались к этому статусу.

Подкаст подготовлен при поддержке Youth Global Forum 2019.

Мы уже говорили на похожие темы в других выпусках — например, о переходе человечества к цифровому существованию в этом подкасте или о том, как и зачем государство переводит нас в "цифру", в подкасте "Как Вы это делаете?!".

Слушайте подкасты РИА Новости.