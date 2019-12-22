Сергей Лебедев рассказал о ходе мониторинга за выборами в Узбекистане

Глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев рассказал, что ему больше всего запомнилось на избирательных участках и какое у коллег из Содружество впечатление от этой кампании в целом.

"Наша делегация с самого раннего утра приступила к работе. Мы получаем данные и из регионов, и из столицы. Пока мы можем констатировать, что все проходит очень четко, в конкурентной борьбе. Я вчера уже побывал в Джизакской и Сырдарьинской областях, а сегодня продолжаю наблюдение в Ташкенте. Нам очень понравилось оформление избирательных участков: граждане могут ознакомиться с биографиями кандидатов, получить всю необходимую информацию", — отметил Лебедев.

От Содружества Независимых Государств в Узбекистане работает миссия из 182 делегатов. По словам Сергея Лебедева, пока никаких нарушений замечено не было, выборы организованы на самом высоком уровне.

По его словам, в республике заметны позитивные изменения во всех сферах жизни, потому что общество доверяет курсу президента Шавката Мирзиёева и ждет перемен к лучшему, как и в целом страны СНГ, добавил Лебедев.

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