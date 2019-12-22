"Проголосовать можно даже с просроченным паспортом" - Мансуров

Маломобильные граждане и люди с ограниченными возможностями могли подать электронную заявку на сайтах посольства Узбекистана в РФ, ЦИКа, Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. В этом случае был организован выезд избирательной комиссии на места.

Глава представительства агентства по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана в РФ Саиднумон Мансуров сказал в интервью Sputnik Узбекистан рассказал о том, что свое конституционное право голоса на выборах может реализовать может любой гражданин.

"Важный момент - проголосовать можно даже с паспортом старого образца. Имена всех мигрантов, которые легально находятся на территории России, есть в базе Центральной избирательной комиссии," - рассказал Саиднумон Мансуров.

Маломобильные граждане и люди с ограниченными возможностями могли подать электронную заявку на сайтах посольства Узбекистана в РФ, ЦИКа, Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. В этом случае был организован выезд избирательной комиссии на места.

Напомним, выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.