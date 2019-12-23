Нессар: главный оппонент Ашрафа Гани может сколотить широкую коалицию

В Афганистане наконец подсчитали голоса на президентских выборах, которые состоялись более двух месяцев назад. По предварительным данным, победу одержал действующий глава государства Ашраф Гани. Его главный оппонент Абдулла Абдулла уже заявил, что не признает результаты.

Директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар допускает, что Абдулла может "сколотить широкую коалицию, состоящую в основном из народов севера Афганистана".

По мнению востоковеда, в случае окончательной победы Гани возможны два варианта развития событий.

"Первый заключается в том, что как минимум недовольные сторонники Абдуллы организуют уличные акции, которые приведут к дестабилизации, и этим могут воспользоваться антиправительственные силы. Во втором сценарии подобные беспорядки могут перерасти в вооруженное восстание с участием антиправительственных группировок, например, группировки полевых командиров Севера", — высказал предположение Нессар в эфире Sputnik Таджикистан.

Однако при любом раскладе такая ситуация на руку антиправительственным силам, считает он. По мнению эксперта, безопасность в регионах будет ухудшаться.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.