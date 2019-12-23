Газзаев о Шомуродове: у него уникальное голевое чутье

Футбольный тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил шансы Элдора Шомуродова стать лучшим игроком Азии в 2019 году. По его мнению, у форварда "Ростова" есть все необходимое для этого.

"Он очень перспективный игрок, владеющий превосходной техникой. У него есть голевое чутье, он прекрасно видит поле и действует умело, в том числе в штрафной площадке. К тому же Шомурдов отлично умеет играть головой", — отметил Газзаев.

Нападающий национальной сборной Узбекистана и футбольного клуба "Ростов" Элдор Шомуродов вошел в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста Азии за 2019 год. По словам Валерия Газзаева, для молодого узбекистанца это уже большое достижение.

По его словам. молодой нападающий раскрыл свой талант в "Ростове" и теперь им интересуются не только ведущие клубы России, но и зарубежные команды.

Подробный комментарий футбольного тренера слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.