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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Грозин о выборах в Узбекистане: парламент получается более сбалансированным

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (114)
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Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин позитивно оценивает первые результаты парламентских выборов в Узбекистане. Он также отметил, что присутствие во власти Экологической партии и вовсе выделяет республику среди соседей.

Центризбирком огласила предварительные итоги выборов в нижнюю палату узбекского парламента. Всего из 150 депутатов были избраны 125, остальные места распределятся после повторного голосования 5 января.

При этом состав Олий Мажлиса, отмечает российский эксперт, уже сейчас выглядит более сбалансированным, чем это было в прошлом созыве.

"Условная партия власти — УзЛиДеП — пока набирает чуть более 40 мест, остальные партии также не сильно отстают, особенно "Миллий тикланиш". Все это позволяет говорить о более сбалансированном составе парламента, где есть все политические партии разного направления - и центристские, и классические "левые". Что касается экологов, то это, скорее, европейский тренд. То, что партия "зеленых" официально прошла в парламент, выделяет Узбекистан из стран региона", — подчеркнул Андрей Грозин.

Он добавил, что стремление президента укрепить и повысить роль партий уже ощущается. По его мнению, Шавкат Мирзиёев заинтересован в активизации парламента, как одного из важнейших институтов принятия решений как минимум в социально-экономических вопросах.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Распределение мест в парламенте Узбекистана
Sputnik
Распределение мест в парламенте Узбекистана
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (114)
Теги:
СНГ, Законодательная палата Олий Мажлиса, парламентские выборы, Узбекистан



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