Эксклюзив Sputnik: Камилов об итогах года, ситуации в ЦА и афганских переговорах

"В первую очередь, знаковым событием стал саммит лидеров государств Центральной Азии, который состоялся в Ташкенте. Там впервые были сформулированы основные фундаментальные направления нашего сотрудничества и пути решения накопившихся сложнейших и чувствительных вопросов и проблем", — подчеркнул Абдулазиз Камилов.
Вторым важным итогом 2019 года министр назвал набирающий обороты переговорный процесс в Афганистане, к которому подключились все ведущие страны.
Абдулазиз Камилов также упомянул активизацию политических, торгово-экономических, технологических и культурно-гуманитарных связей Ташкента с ведущими странами мира, прежде всего с Россией, Китаем, США и государствами Европы. В частности, он выделил недавний визит президента страны Шавката Мирзиёева в Японию.
"Была очень насыщенная программа. По итогам поездки подготовлена всеобъемлющая стратегия взаимодействия, прежде всего в экономической, финансовой и технологической сферах. У нас нет с Японией никаких политических разногласий, что позволяет нам плодотворно сотрудничать по другим направлениям", — заявил дипломат.
Касаясь внешнеполитических связей официального Ташкента в уходящем году, глава МИД заметил, что внимание уделялось и мусульманским странам, учитывая богатое духовное и культурное наследие Узбекистана, которым он может поделиться с миром.
В то же время, по словам Камилова, немаловажную роль в стабилизации обстановки в регионе и мире играют культурно-гуманитарные связи, которые Узбекистан старается поддерживать и развивать практически со всеми государствами.
"В мире, где многие регионы охвачены конфликтами и противостояниями, где царит насилие, очень важны именно гуманитарные связи, укрепление доверия между людьми, между нациями и религиями. И в этом смысле наша республика обладает очень большим опытом и наследием, что позволяет нам поддерживать хорошие отношения со всеми странами", — заключил министр.
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