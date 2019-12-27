Эксклюзив Sputnik: Камилов об итогах года, ситуации в ЦА и афганских переговорах

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов рассказал о самых знаковых событиях уходящего года. По его словам, в центре внимания Ташкента и всего региона были вопросы укрепления безопасности и сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

"В первую очередь, знаковым событием стал саммит лидеров государств Центральной Азии, который состоялся в Ташкенте. Там впервые были сформулированы основные фундаментальные направления нашего сотрудничества и пути решения накопившихся сложнейших и чувствительных вопросов и проблем", — подчеркнул Абдулазиз Камилов.

Глава МИД республики после пресс-конференции, посвященной первым итогам парламентских выборов, в эксклюзивном комментарии Sputnik Узбекистан рассказал о ключевых событиях уходящего года во внешней политике. По его мнению, так или иначе они были связаны с обеспечением стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, а также с вопросами укрепления сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере.

Вторым важным итогом 2019 года министр назвал набирающий обороты переговорный процесс в Афганистане, к которому подключились все ведущие страны.

"Несмотря на сохраняющуюся напряженность, Узбекистан продолжает оказывать всестороннюю поддержку соседскому братскому Афганистану. Мы надеемся, что наши усилия не пройдут бесследно. Об этом свидетельствует и набирающий силу переговорный процесс. Это позволяет надеяться на начало переговоров между центральным правительством ИРА и оппозицией. Главное, что мы достигли консенсуса по данному вопросу на региональном и глобальном уровнях", — отметил глава МИД Узбекистана.

Абдулазиз Камилов также упомянул активизацию политических, торгово-экономических, технологических и культурно-гуманитарных связей Ташкента с ведущими странами мира, прежде всего с Россией, Китаем, США и государствами Европы. В частности, он выделил недавний визит президента страны Шавката Мирзиёева в Японию.

"Была очень насыщенная программа. По итогам поездки подготовлена всеобъемлющая стратегия взаимодействия, прежде всего в экономической, финансовой и технологической сферах. У нас нет с Японией никаких политических разногласий, что позволяет нам плодотворно сотрудничать по другим направлениям", — заявил дипломат.

Касаясь внешнеполитических связей официального Ташкента в уходящем году, глава МИД заметил, что внимание уделялось и мусульманским странам, учитывая богатое духовное и культурное наследие Узбекистана, которым он может поделиться с миром.

Министр иностранных дел счел прорывом и установившиеся контакты с международными финансовыми институтами - Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими структурами.

В то же время, по словам Камилова, немаловажную роль в стабилизации обстановки в регионе и мире играют культурно-гуманитарные связи, которые Узбекистан старается поддерживать и развивать практически со всеми государствами.

"В мире, где многие регионы охвачены конфликтами и противостояниями, где царит насилие, очень важны именно гуманитарные связи, укрепление доверия между людьми, между нациями и религиями. И в этом смысле наша республика обладает очень большим опытом и наследием, что позволяет нам поддерживать хорошие отношения со всеми странами", — заключил министр.

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