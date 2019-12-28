"Северный поток–2": сколько он стоил и кто опозорился

Если когда-то Франция и Англия строили трубопроводы, чтобы качать африканскую колониальную нефть, то Россия и трубу для потребителей своего газа в ЕС строит, по сути, сама. Берите, пользуйтесь!

Но вот беда: часть европейских элит просто не хочет давать деньги русским, а другая часть этих элит — в основном немецких — поддалась нажиму США.

Санкции, примененные США против российского газопровода на Балтике, выходят за рамки закона. Американцы запугали конфискациями трубоукладчиков чужого проекта, в котором сами США никак не участвуют.

Почему же немецкие элиты, теряющие на этом деньги, не спешат наказывать американцев в самых гуманных западных судах? Размышляют редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов.

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