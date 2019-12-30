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Степан Гершуни
Из личного архива С. Гершуни

Ограничение криптовалюты в Узбекистане не противоречит блокчейну – эксперт

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20191230/13133581/Ogranichenie-kriptovalyuty-v-Uzbekistane-ne-protivorechit-blokcheynu--ekspert.html

В Узбекистане полностью ограничили использование криптовалют в стране. Эксперт по блокчейн-технологиям и криптоэкономике, сооснователь СЕО Credentia Степан Гершуни пояснил, с чем могут быть связаны таким меры.

Согласно документу, резиденты Узбекистана не могут покупать и продавать биткоин и другие криптомонеты, а также использовать их в качестве платежного средства.

По мнению эксперта, в нестабильных или зависимых от внешних факторов экономик такие ограничения вполне понятны и объяснимы, так как финансовое регулирование подвергается определенным рискам.

"В то же время развитие блокчейн-технологий не противоречит запрету криптовалют. Ведь блокчейн – это механизм, который может облегчить оформление многих процедур. Он не подразумевает под собой использование суррогатной валюты типа биткоина", — пояснил Гершуни.

© Sputnik / Алексей Даничев
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Он добавил, что не всегда производство криптовалюты может происходить в стране ее активного использования. Главные условия для выгодного генерирования криптовалюты – холодный климат и дешевая электроэнергия. Страны, обладающие такими возможностями, могут экспортировать тот же биткоин в другие государства как любой другой товар, заключил эксперт.

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