Притчин: Узбекистану удалось перезагрузить региональный диалог

Пятисторонний формат сотрудничества важен для согласования процесса демилитаризации и демаркации границ, считает руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.Sputnik Таджикистан.
"В этом контексте мы можем говорить, что этот пятисторонний формат сотрудничества осторожными шагами продвигается", — добавил Притчин.
По его мнению, "прорывного" результата в вопросе демилитаризации и демаркации границ достигли Узбекистан и Таджикистан.
Пристального внимания и наибольшей работы со стороны властей, как считает эксперт, требует ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана.
Подробности слушайте в радиоподкасте.