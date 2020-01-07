Притчин: Узбекистану удалось перезагрузить региональный диалог

Руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин рассказал о ситуации с границами стран ЦА и о путях решения приграничных конфликтов.

Пятисторонний формат сотрудничества важен для согласования процесса демилитаризации и демаркации границ, считает руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

"Подобного рода площадки, рабочие группы, постоянный контакт лидеров, — это тот механизм, который позволяет создавать атмосферу добрососедства, иметь постоянную площадку для диалога, и подавать позитивный пример по региональному сотрудничеству", — отметил эксперт в разговоре со Sputnik Таджикистан

"В этом контексте мы можем говорить, что этот пятисторонний формат сотрудничества осторожными шагами продвигается", — добавил Притчин.

По его мнению, "прорывного" результата в вопросе демилитаризации и демаркации границ достигли Узбекистан и Таджикистан.

Пристального внимания и наибольшей работы со стороны властей, как считает эксперт, требует ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана.

Подробности слушайте в радиоподкасте.