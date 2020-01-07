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Станислав Притчин
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Притчин: Узбекистану удалось перезагрузить региональный диалог

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200107/13170442/Pritchin-Uzbekistanu-udalos-perezagruzit-regionalnyy-dialog.html

Руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин рассказал о ситуации с границами стран ЦА и о путях решения приграничных конфликтов.

Пятисторонний формат сотрудничества важен для согласования процесса демилитаризации и демаркации границ, считает руководитель аналитической группы центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин.

Пограничный пункт, архивное фото
© Sputnik
На границе Узбекистана и Таджикистана откроют новый погранпост
"Подобного рода площадки, рабочие группы, постоянный контакт лидеров, — это тот механизм, который позволяет создавать атмосферу добрососедства, иметь постоянную площадку для диалога, и подавать позитивный пример по региональному сотрудничеству", — отметил эксперт в разговоре со Sputnik Таджикистан.

"В этом контексте мы можем говорить, что этот пятисторонний формат сотрудничества осторожными шагами продвигается", — добавил Притчин.

По его мнению, "прорывного" результата в вопросе демилитаризации и демаркации границ достигли Узбекистан и Таджикистан.

Пристального внимания и наибольшей работы со стороны властей, как считает эксперт, требует ситуация на границе Таджикистана и Кыргызстана.

Подробности слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Центральная Азия, безопасность, госграница, Узбекистан



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