Михайлов об успехах современной миграционной политики России

Специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов рассказал об изменениях, которые положительно отразились на жизни иностранных рабочих в РФ.

Легализацию иностранцев в РФ значительно облегчила амнистия граждан Кыргызстана и Молдовы, отметил специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов. Практика двухсторонних соглашений об амнистии должна была быть реализована в еще большем объеме, считает он.

"Самое главное, что хотелось бы отметить, — в программу переселения соотечественников были внесены изменения, которые позволили участникам госпрограммы подавать заявления о вступлении в гражданство по месту пребывания", — сказал Михайлов для Sputnik

Благодаря данной поправке мигранты без родных и знакомых в России смогли подавать заявление на получение гражданства без посредников и фиктивной регистрации в РФ, добавил он.

Также эксперт напомнил о расширениях полномочий президента страны в сфере миграционной политики. В России теперь появились категории иностранных граждан, которые по гуманитарным причинам могут получить гражданство России в упрощенном порядке.

Полный комментарий Дмитрия Михайлова слушайте в радиоподкасте.