Михайлов об успехах современной миграционной политики России

Легализацию иностранцев в РФ значительно облегчила амнистия граждан Кыргызстана и Молдовы, отметил специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов. Практика двухсторонних соглашений об амнистии должна была быть реализована в еще большем объеме, считает он.
Благодаря данной поправке мигранты без родных и знакомых в России смогли подавать заявление на получение гражданства без посредников и фиктивной регистрации в РФ, добавил он.
Также эксперт напомнил о расширениях полномочий президента страны в сфере миграционной политики. В России теперь появились категории иностранных граждан, которые по гуманитарным причинам могут получить гражданство России в упрощенном порядке.
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