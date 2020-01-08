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Дмитрий Михайлов
© Foto : Из личного архива Дмитрия Михайлова

Михайлов об успехах современной миграционной политики России

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200108/13173140/Mikhaylov-ob-uspekhakh-sovremennoy-migratsionnoy-politiki-Rossii.html

Специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов рассказал об изменениях, которые положительно отразились на жизни иностранных рабочих в РФ.

Легализацию иностранцев в РФ значительно облегчила амнистия граждан Кыргызстана и Молдовы, отметил специалист в области миграционного права Дмитрий Михайлов. Практика двухсторонних соглашений об амнистии должна была быть реализована в еще большем объеме, считает он.

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"Самое главное, что хотелось бы отметить, — в программу переселения соотечественников были внесены изменения, которые позволили участникам госпрограммы подавать заявления о вступлении в гражданство по месту пребывания", — сказал Михайлов для Sputnik.

Благодаря данной поправке мигранты без родных и знакомых в России смогли подавать заявление на получение гражданства без посредников и фиктивной регистрации в РФ, добавил он.

Также эксперт напомнил о расширениях полномочий президента страны в сфере миграционной политики. В России теперь появились категории иностранных граждан, которые по гуманитарным причинам могут получить гражданство России в упрощенном порядке.

Полный комментарий Дмитрия Михайлова слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Россия, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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