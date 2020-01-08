Полетаев: в СНГ, как и во всем мире, наблюдается феминизация трудовой миграции

Миграция из других стран в Россию стала более разнообразной, отметил директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.
"Если в начале 90-х трудовыми мигрантами были в основном мужчины, то потом постепенно с ними поехали жены. Сейчас это одиночная миграция — не только жены, но и молодые девушки", — сказал Sputnik эксперт.
По его словам, наблюдается феминизация миграционных потоков, и это мировой тренд.
"Поехали женщины и с мужьями, и без. Женский поток означает увеличение количества детей мигрантов", — уточнил Полетаев.
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