19:36 08 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.43
  • EUR10608.90
  • USD9507.89
Поиск
Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев
Photo : provided by Dmitriy Poletaev

Полетаев: в СНГ, как и во всем мире, наблюдается феминизация трудовой миграции

Радио
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1067/80/10678023.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200108/13173581/Poletaev-v-SNG-kak-i-vo-vsem-mire-nablyudaetsya-feminizatsiya-trudovoy-migratsii.html

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев рассказал о характерных чертах миграционных процессов в странах СНГ.

Миграция из других стран в Россию стала более разнообразной, отметил директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев.

"Если в начале 90-х трудовыми мигрантами были в основном мужчины, то потом постепенно с ними поехали жены. Сейчас это одиночная миграция — не только жены, но и молодые девушки", — сказал Sputnik эксперт.

По его словам, наблюдается феминизация миграционных потоков, и это мировой тренд.

"Поехали женщины и с мужьями, и без. Женский поток означает увеличение количества детей мигрантов", — уточнил Полетаев.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
СНГ, Россия, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
Путешествие в сказку: шоу "Настоящий Щелкунчик" в Ташкенте — фото
В Турцию через Сирию: почему Путин внезапно прилетел в Дамаск?
Визит Путина в Сирию: важные доклады, улицы Дамаска и мечеть — видео
Итоги выборов в Олий Мажлис
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться