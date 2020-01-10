Автоэксперт рассказал, как Ravon может завоевать российский рынок

Узбекско-американский бренд Ravon делает ставку на новые модели, которые должны составить конкуренцию Lada. Независимый автоэксперт, редактор сайта Osipov.pro Андрей Осипов уверен, что, помимо цены и комплектации, на успех влияет грамотный маркетинг.

Бренд Ravon намерен уже в 2020 году вывести на российский рынок модель в привлекательной для клиентов комплектации (включая круиз-контроль и современную аккустическую систему) за 10-15 тысяч долларов. В этом ценовом сегменте узбекское авто станет прямым конкурентом российской "Лады", а также китайским машинам.

"Это самый востребованный сегмент. Какая именно это будет модель, гадать не будем, но, думаю, по характеристикам она вполне сможет составить конкуренцию ВАЗ, особенно при такой цене. Но все-таки надо понимать, что бренд Ravon еще не так силен, над продвижением даже самого правильного продукта надо хорошо постараться, чтобы доказать потребителю надежность, выгодность и конкурентность этого предложения. В любом случае, узбекскому автопрому стоит позиционировать себя на уровне корейских брендов и уж точно выше китайских", — подчеркнул Осипов.

По мнению независимого автоэксперта, технологические возможности у подразделения GM, конечно, есть, но не все будет упираться только в сухие цифры, стоимость и наличие тех или иных опций.

При это он добавил, что успех маркетинговой стратегии будет зависеть от профессионализма и ресурсов компании. Сможет ли Ravon занять весомую долю российского рынка, покажет время. Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.