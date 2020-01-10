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Эксперт РАНХиГС Егор Иванков
Фото предоставлено Егором Иванковым

Иванков о том, какие возможности откроют для Узбекистана электронные деньги

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200110/13188026/Ivankov-o-tom-kakie-vozmozhnosti-otkroyut-dlya-Uzbekistana-elektronnye-dengi.html

Член Координационного совета Финансово-банковской ассоциации (ФБА), эксперт РАНХиГС Егор Иванков рассказал о пользе перехода к электронным взаиморасчетам и прямой конвертации рубль/сум.

На днях Центробанк вынес на обсуждение проект приказа, который утверждает правила выпуска и обращения электронных денег на территории Узбекистана. Новые правила разработали в соответствии с законом "О платежах и платежных системах", который вступит в силу 2 февраля 2020 года.

"Узбекистан как минимум получит возможность увеличения и экспорта, если брать внешние связи. В том числе движение внутри страны может упроститься. Там большая часть расчетов происходит наличными. Соответственно, не всегда это удобно", - заявил эксперт Егор Иванков.

По его словам, введение в оборот электронных денег позволит республике ускорить в том числе интеграцию с Россией, странами ЕАЭС, в которых данная практика действует уже давно.

Иванков отметил, что нововведение также положительно скажется на сфере бизнеса, поскольку это значительно облегчит взаимодействие с партнерами, в том числе российскими. Прямая конвертация рубль/сум, по его мнению, позволит избежать многих рисков, которые сопровождают различные российско-узбекские проекты.

"Конечно, выгоднее было бы все проекты сопровождать проводя расчеты в национальных валютах. Таким образом мы уйдем от всех политических рисков, которые так или иначе могут сказаться на любом проекте совместном, не привязываясь к третьей валюте как, по сути, к бесполезному суррогату", - добавил Иванков.

Между тем в переходе на электронную денежную систему есть и свои сложности, на решение которых потребуется время, считает эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
валюта, конвертация, электронная система, деньги



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