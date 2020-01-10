Ташкенбаев: Узбекистану стоит внедрить дистанционное обучение в своих вузах

Глава ведомства рассказал, что в настоящее время между Узбекистаном и другими странами, включая Россию, действует около ста совместных образовательных программ, принятых и одобренных на межправительственном уровне. Между тем, были отдельные случае, когда некоторые вузы через консалтинговые компании и иные организации, предоставляли узбекским студентам свои услуги, преимущественно в дистанционной или заочной форме, хотя не имели на это лицензии в стране.

"Мы сейчас открываемся во всех сферах, мы готовы работать с теми вузами России, например, и других стран, которые имеют аккредитацию. Но скрытая работа нам не нужна, где принимают только за деньги. Были случаи, когда приходили выпускники на стратификацию дипломов, а сами не знали, где находится этот вуз, кто им преподавал и вообще ни разу там не были. Документ об образовании им на почту прислали. Ну и каких из них специалист без практики? А ведь там и технические специальности есть, и медицинские", — подчеркнул Ташкенбаев.

Он добавил, что еще одной сложностью признания дипломов некоторых вузов остается разный срок обучения. Так, некоторые институты практикуют трехлетний курс при обязательном в Узбекистане четырехлетнем бакалавриате. Заочное же обучение подразумевает в республике и вовсе пятилетнее образование.

"В Олий Мажлис уже внесен проект закона об образовании, который регламентировать и эти вещи с учетом передового зарубежного опыта. В том числе там учтена и форма дистанционного образования. Но я уверен, что внедрять такой метод сначала стоит в наших вузах, чтобы мы сами имели возможность готовить своих студентов дистанционно. При этом, как практикуют ведущие университеты мира, студенты перед выпуском обязательно контактируют непосредственно с преподавателями, показывая свои реальные навыки. Только после этого им выдают диплом", — добавил начальник Госинспекции по качеству образования.

Ташкенбаев заметил, что главная задача - признавать и выдавать дипломы "грамотным студентам", а не делать на обучении бизнес.

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