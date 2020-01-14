Эксперт: вспышка вируса в Китае напоминает кошмарную историю начала 2000-х

Доктор медицинских наук, эксперт по биобезопасности Николай Дурманов прокомментировал сообщения о вспышке неизвестного штамма вируса в центральной части Китая.

В конце декабря в китайском городе Ухань вспыхнул вирус неизвестного типа. Причиной загадочной инфекции, которую подхватили более 40 человек, стал коронавирус.

Несколько дней назад скончался первый из заболевших пневмонией, вызванной этим видом вируса. Около 700 человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением, 419 из них — врачи.

Доктор медицинских наук, эксперт по биобезопасности Николай Дурманов отметил, что вспышка неизвестной болезни в Китае напоминает эпидемию, которая поразила материковую часть страны в 2002-2003 годах и унесла жизни 350 человек.

"Естественно, все с большим вниманием смотрят на случаи с атипичными пневмониями в Китае, поскольку у многих на памяти история 15-летней давности, когда атипичная пневмония, которую назвали SARS (Severe acute respiratory syndrome - Тяжелый острый респираторный синдром. - Sputnik), нанесла громадный экономический ущерб региону в десятки миллиардов долларов… Надо сказать, что все это напоминает историю с SARS, и тогда только титаническими усилиями всего мирового сообщества, огромного перечня специалистов удалось данную инфекцию остановить, локализовать", – сказал он в эфире Радио Sputnik.

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