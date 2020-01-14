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Николай Дурманов
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Эксперт: вспышка вируса в Китае напоминает кошмарную историю начала 2000-х

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Доктор медицинских наук, эксперт по биобезопасности Николай Дурманов прокомментировал сообщения о вспышке неизвестного штамма вируса в центральной части Китая.

В конце декабря в китайском городе Ухань вспыхнул вирус неизвестного типа. Причиной загадочной инфекции, которую подхватили более 40 человек, стал коронавирус.

Пробирки с биоматериалом в лабораторном комплексе
© Sputnik / Александр Кряжев
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Несколько дней назад скончался первый из заболевших пневмонией, вызванной этим видом вируса. Около 700 человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением, 419 из них — врачи.

Доктор медицинских наук, эксперт по биобезопасности Николай Дурманов отметил, что вспышка неизвестной болезни в Китае напоминает эпидемию, которая поразила материковую часть страны в 2002-2003 годах и унесла жизни 350 человек.

"Естественно, все с большим вниманием смотрят на случаи с атипичными пневмониями в Китае, поскольку у многих на памяти история 15-летней давности, когда атипичная пневмония, которую назвали SARS (Severe acute respiratory syndrome - Тяжелый острый респираторный синдром. - Sputnik), нанесла громадный экономический ущерб региону в десятки миллиардов долларов… Надо сказать, что все это напоминает историю с SARS, и тогда только титаническими усилиями всего мирового сообщества, огромного перечня специалистов удалось данную инфекцию остановить, локализовать", – сказал он в эфире Радио Sputnik.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
болезнь, Китай, вирус



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