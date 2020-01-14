Пикин: частный сектор в энергетике ведет к здоровой конкуренции в этой сфере

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник заявил о необходимости сформировать конкурентный оптовый рынок электроэнергии, привлекать инвесторов в процесс генерации на основе государственно-частного партнерства и поэтапно снижать государственное присутствие в сфере.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, что в реформировании электроэнергетики Узбекистан пойдет по российскому пути.
Для конкурентного рынка необходимо достаточное количество игроков, отметил эксперт.
"Грубо говоря, две электростанции не могут строить конкурентный рынок — это чистой воды олигополия. Нужно хотя бы около десяти игроков. В России между ними случаются серьезные баталии", — сказал эксперт.
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