Пикин: частный сектор в энергетике ведет к здоровой конкуренции в этой сфере

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в понедельник заявил о необходимости сформировать конкурентный оптовый рынок электроэнергии, привлекать инвесторов в процесс генерации на основе государственно-частного партнерства и поэтапно снижать государственное присутствие в сфере.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предположил, что в реформировании электроэнергетики Узбекистан пойдет по российскому пути.

"Когда мы говорим про введение конкурентного рынка, речь идет не о том, что все субъекты электроэнергетики должны стать частными, — отметил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Дело касается генерации, то есть электростанций, и сбытовых компаний, которые продают электроэнергию. А вот ее распределением, то есть поставкой через электросети, в России, например, занимаются компании с госучастием, в Европе и мире, бывает, и полностью частные. Но, так или иначе, они все равно тяготеют к госконтролю".

Для конкурентного рынка необходимо достаточное количество игроков, отметил эксперт.

"Грубо говоря, две электростанции не могут строить конкурентный рынок — это чистой воды олигополия. Нужно хотя бы около десяти игроков. В России между ними случаются серьезные баталии", — сказал эксперт.

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