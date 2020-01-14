Эксперт: ставка на военное урегулирование конфликта в Ливии привела к катастрофе

Старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов рассказал о задаче, которая стоит перед организаторами прошедших в Москве межливийских переговоров.

В Москве 13 января прошли межливийские переговоры с участием представителей России и Турции. По данным РИА Новости, глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халиф Хафтар покинул столицу РФ, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что Хафтар попросил дополнительное время.

Позднее, после прошедших во вторник переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом, Лавров заявил, что Ливия в настоящий момент не обладает государственностью. По его мнению, повторение сирийского сценария для нее "было бы хорошо".

Старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов отметил, что в 2019 году ливийский кризис перешел в принципиально новую фазу. Все основные участники как внутри страны, их спонсоры и союзники за рубежом отказались от диалога, от дипломатического решения, сделав ставку на военное урегулирование конфликта.

"И это привело к катастрофическим последствиям, разрастанию зоны боевых действий, разрушению инфраструктуры, полной утрате доверия между сторонами и ко всем международным институтам", — сказал эксперт.

По его мнению, от прошедших в Москве межливийских переговоров "не нужно испытывать завышенных ожиданий", пишет Sputnik Армения.

"Речь не идет о том, что в рамках одной единственной конференции и одной встречи можно решить весь комплекс проблем, составляющих на сегодня ливийский кризис. Речь идет только об одной задаче, которую ставят перед собой организаторы этого мероприятия, — о прекращении огня, закреплении какого-то формата, который позволит прекратить боевые действия", — отметил Лукьянов.

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