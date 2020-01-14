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Сергей Злотников
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Сергей Злотников о смерти Наримана Григоряна: мы с супругой просто в шоке

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200114/13218468/Sergey-Zlotnikov-o-smerti-Narimana-Grigoryana-my-s-suprugoy-prosto-v-shoke.html

Руководитель школы танцев в Ташкенте Zlotnikov Dance Centre Сергей Злотников прокомментировал Sputnik новость о смерти дизайнера и хореографа Наримана Григоряна.

По его словам, сообщение о гибели известного дизайнера и хореографа стало полной неожиданностью для него и его супруги, которая училась с Григоряном в институте.

"Буквально час назад узнал об этом, мы с супругой, конечно, в шоке. Со своей стороны могу сказать о нем только хорошее. Он всегда был общительным, веселым, отзывчивым и очень доброжелательным человеком. Новость ужасная, все пишут: "убили, убили"... Но пока ничего больше об этом не знаю", — признался Злотников.

Убит известный узбекский дизайнер и хореограф Нариман Григорян
Facebook / Нариман Григорян
В Ташкенте убит дизайнер и хореограф Нариман Григорян
Правоохранительные органы в ближайшее время намерены обнародовать подробности произошедшего. В частности, причины смерти дизайнера будут установлены после проведения экспертизы.

Нариман Григорян — узбекский хореограф, дизайнер, модельер и обладатель званий "Прорыв года" (2015) и "Лучший дизайнер вечерних нарядов" (2017). Он также является основателем бренда Nariman Grigoryan и единственным членом жюри от Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях.




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