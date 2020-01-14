Сергей Злотников о смерти Наримана Григоряна: мы с супругой просто в шоке

Руководитель школы танцев в Ташкенте Zlotnikov Dance Centre Сергей Злотников прокомментировал Sputnik новость о смерти дизайнера и хореографа Наримана Григоряна.

"Буквально час назад узнал об этом, мы с супругой, конечно, в шоке. Со своей стороны могу сказать о нем только хорошее. Он всегда был общительным, веселым, отзывчивым и очень доброжелательным человеком. Новость ужасная, все пишут: "убили, убили"... Но пока ничего больше об этом не знаю", — признался Злотников.

По его словам, сообщение о гибели известного дизайнера и хореографа стало полной неожиданностью для него и его супруги, которая училась с Григоряном в институте.

Правоохранительные органы в ближайшее время намерены обнародовать подробности произошедшего. В частности, причины смерти дизайнера будут установлены после проведения экспертизы.

Нариман Григорян — узбекский хореограф, дизайнер, модельер и обладатель званий "Прорыв года" (2015) и "Лучший дизайнер вечерних нарядов" (2017). Он также является основателем бренда Nariman Grigoryan и единственным членом жюри от Узбекистана на международных танцевальных соревнованиях.