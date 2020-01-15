"У него не было недругов": дизайнер Лидия Андре о гибели Наримана Григоряна

Модельер и визажист Лидия Андре, которая была близким другом хореографа и дизайнера Наримана Григоряна, рассказала о том, каким он был человеком.

"Он был прекрасным, светлым человеком, у него не было недругов. Мы не представляем, как и почему это произошло. Он был очень талантливым: за многое брался и у него все получалось очень круто - от нуля до самого верха. Хочется, чтобы о нем остались только светлые воспоминания", — сказала она.

По словам Лидии, у Наримана было очень много друзей и его убийство стало для всех шоком.

Тело известного дизайнера с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире в Яшнабадском районе столицы в ночь на 14 января. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (1) "Убийство". Расследованием занимается прокуратура Ташкента.