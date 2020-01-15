Юрист об использовании фото людей без их согласия: нужен консенсус в праве

Специалист по авторскому праву и смежным правам в России Ирина Тулубьева отметила, что в вопросах создания и использования снимков необходим баланс между интересами общества и государства, ни одну из сторон нельзя ущемлять.

Минюст Узбекистана рассматривает вопрос о внесении в законодательство республики норм, конкретизирующих механизмы осуществления права личности на изображение. Согласно статье 99 Гражданского кодекса, данное право является неотъемлемым и неприкосновенным, однако границы пока не определены четко.

В частности, не оговаривается, нужно ли получать разрешение гражданина для того, чтобы его сфотографировать. Также открытым остается вопрос об использовании снимков, сделанных на массовых мероприятиях или в общественных местах.

Границы в данном вопросе, во-первых, устанавливает сам человек, отметила специалист по авторскому праву и смежным правам в России Ирина Тулубьева.

"Кто-то может, например, рассказывать телеканалам о своей интимной жизни, для кого-то это неприемлемо. Как правило, считается, что вмешательство в частную жизнь человека, в том числе фотографирование в случаях, когда он не выполняет какие-либо общественные функции, без его согласия запрещено. Требуется разрешение", — сказала эксперт.

Она отметила, что необходимо в первую очередь уважать права личности.

"Был случай, когда одна дама, занимающая достаточно серьезную должность, задремала в метро. Ее сфотографировали крупным планом. Потом этим фото был проиллюстрирован материал в газете о бомжах, — вспомнила Тулубьева. — Естественно, последовала претензия".

В вопросах создания и использования снимков нужен баланс между интересами общества и государства. Ни одну из сторон нельзя ущемлять, подчеркнула Тулубьева.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.