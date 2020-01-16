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Куртов о том, как внешние факторы влияют на узбекско-российские отношения

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200116/13235743/Kurtov-o-tom-kak-vneshnie-faktory-vliyayut-na-uzbeksko-rossiyskie-otnosheniya.html

Политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов оценил развитие двусторонних отношений в новых политических реалиях в России и Узбекистане, а также на мировой арене.

По словам эксперта, Узбекистан продолжает оставаться для РФ стратегическим партнером, взаимодействие с котором особенно в Центральной Азии крайне важно.

"Не думаю, что парламентские выборы в Узбекистане и смена правительства в РФ как-то отразятся на двусторонних связях. У стран очень много общих целей. При этом глобальная ситуация в мире диктует новые подходы. В частности, если правительство Узбекистана все же решится присоединиться к ЕАЭС, то придется устранить определенные правовые моменты, связанные с принятым ранее статусом о неприсоединении к каким-либо союзам. То же касается и сферы безопасности. Ситуация в Афганистане сложная, а надежды на США в этом вопросе нет. В таких реалиях Ташкенту так или иначе придется взаимодействовать в Москвой в вопросах региональной стабильности", — подчеркнул Куртов.

Подробный комментарий политолога слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
ОДКБ, ЕАЭС, сотрудничество, политика, Афганистан, Россия, Узбекистан



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