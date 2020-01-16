Куртов о том, как внешние факторы влияют на узбекско-российские отношения

Политолог, главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов оценил развитие двусторонних отношений в новых политических реалиях в России и Узбекистане, а также на мировой арене.
Куртов рассказал, как внешние факторы влияют на узбекско-российские отношения
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По словам эксперта, Узбекистан продолжает оставаться для РФ стратегическим партнером, взаимодействие с котором особенно в Центральной Азии крайне важно.
"Не думаю, что парламентские выборы в Узбекистане и смена правительства в РФ как-то отразятся на двусторонних связях. У стран очень много общих целей. При этом глобальная ситуация в мире диктует новые подходы. В частности, если правительство Узбекистана все же решится присоединиться к ЕАЭС, то придется устранить определенные правовые моменты, связанные с принятым ранее статусом о неприсоединении к каким-либо союзам. То же касается и сферы безопасности. Ситуация в Афганистане сложная, а надежды на США в этом вопросе нет. В таких реалиях Ташкенту так или иначе придется взаимодействовать в Москвой в вопросах региональной стабильности", — подчеркнул Куртов.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступил перед студентами и преподавателями Ташкентского филиала МГИМО. Участники встречи смогли задать ему вопросы, в том числе довольно острые.