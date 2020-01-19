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Лекарства вне закона. Как получают незарегистрированные препараты

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Многие жизненно необходимые лекарства недоступны в России: у них нет ни регистрации, ни аналогов. Получить препараты легальным образом почти невозможно. Поэтому люди идут на риск, покупая лекарство незаконно.

Как получить незарегистрированный препарат, почему это так трудно и даже опасно?

Летом 2019-го года прямо на почте задержали сразу двух матерей, получавших противосудорожный препарат "Фризиум". Он не зарегистрирован в России и содержит психотропное вещество. Ответственность за назначение такого лекарства — вплоть до уголовной.

Поэтому часто врачи советуют принимать незарегистрированный препарат, но рецепт на него не выдают. При этом получить от Минздрава разрешение на ввоз лекарства из-за границы можно, только если оно официально назначено пациенту.

Поскольку препарат психотропный, против родителей собирались возбудить дело о контрабанде психотропных веществ. В обоих случаях уголовного преследования удалось избежать. Эти и другие истории вызвали широкий общественный резонанс. Летом 2019 года матери больных детей написали открытое письмо в администрацию президента с просьбой легализовать "Фризиум". Благодаря обращению Минздрав пообещал закупить лекарство для 540 детей.

Тем не менее, многие незаменимые лекарства, без которых больной может умереть, в России все еще недоступны.

Журналист "РИА Новости" Анастасия Гнединская разобралась, как больным законно получить запрещенный препарат и сложно ли фармкомпаниям пройти процедуру регистрации в России.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (287)
Теги:
аптеки, Россия, лекарства



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