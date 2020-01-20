Американист назвал главный козырь республиканцев в деле об импичменте Трампа

Республиканцы и демократы в США решают, каким должен быть суд над Дональдом Трампом - скоротечным или показательным. У сторонников действующего президента есть важный козырь, способный повлиять на ход импичмента.

Процесс импичмента запущен - палата представителей передала в сенат соответствующие документы, отметил в эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев.

"Главная проблема, которая стоит сегодня перед руководством Республиканской партии, - провести импичмент по укороченной схеме, без заслушивания свидетелей, и завершить его к 4 февраля - объявленной дате выступления Трампа в конгрессе США с ежегодным посланием, либо устроить над Трампом полномасштабный суд с участием свидетелей", - объяснил Васильев.

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По словам эксперта, демократы считают, что процесс должен состояться с привлечением свидетелей, в качестве которых они хотят пригласить и Джона Болтона (бывшего советника Трампа по государственной безопасности), и Рудольфа Джулиани (адвоката Трампа, экс-мэра Нью-Йорка).

"Такая позиция осложняет жизнь республиканцам, но у них есть главный козырь - пригласить в качестве свидетелей Хантера Байдена и Джо Байдена. Это может повлиять на требование демократов провести полномасштабное судебное разбирательство в отношении Трампа", - подчеркнул Васильев.

С бывшим вице-президентом США Джо Байденом связывают прошлогоднюю задержку с выделением военной помощи Киеву, которая явилась одним из главных аспектов дела об импичменте Трампа. Демократы считают, что президент США в качестве условия предоставления помощи потребовал от украинских властей начать расследование против своего политического противника Байдена и его семьи, Трамп это отрицает.