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Армен Гаспарян
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Гаспарян о том, кто первым вошел в освобожденную от фашистов Варшаву

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https://uz.sputniknews.ru/radio/20200120/13258186/Gasparyan-o-tom-kto-pervym-voshel-v-osvobozhdennuyu-ot-fashistov-Varshavu.html

Политический эксперт Армен Гаспарян отметил, что сегодня в Польше пытаются выстроить принципиально иную картину, связанную с событием 75-летней давности.

"Архивная революция", которую проводит Министерство обороны России, имеет большое значение потому, что в мире сложилось превратное представление о событиях, связанных со Второй мировой войной, заявил политический эксперт Армен Гаспарян.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Так, в этом году в честь 75-летия со дня освобождения Варшавы от фашистов были опубликованы документы, проливающие дополнительный свет на процессы, происходившие во время немецкой оккупации Польши.

"Этот процесс представляется мне чрезвычайно важным. Сегодня в Польше пытаются выстроить принципиально иную картину, связанную с событием 75-летней давности. Там всячески игнорируется множество фактов. Например, что честь войти в освобожденную Варшаву первыми была предоставлена польским военнослужащим — союзникам Красной Армии, которые воевали за освобождение Польши от немецкой оккупации. Сегодня в Польше предпочитают об этом не вспоминать, для них есть только вооруженные силы, которые подчинялись польскому эмигрантскому правительству", — сказал эксперт.

Если никто не будет этому противодействовать, то в какой-то момент точка зрения — антинаучная и антиисторичная — окончательно укоренится в общественном сознании, отметил Гаспарян. "Это недопустимо".

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Беларусь.

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Теги:
Варшава, память, история, Вторая мировая война, Польша



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