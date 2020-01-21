Российский эксперт: на создание авиакомпании с нуля потребуется лет пять

В 2020 году в Узбекистане будет создана новая государственная авиакомпания Humo Air. Отмечается, что сначала авиаперевозчик планирует выполнять регулярные рейсы внутри страны по более низким тарифам, чем существующие.

По мнению генерального директора Ассоциации "Аэропорт" Виктора Горбачева, чтобы создать авиакомпанию, необходимо прежде решить большое количество организационных вопросов и привлечь значительные инвестиции.

"Что такое создать авиакомпанию? Во-первых, нужны воздушные суда. Где их брать? Кто их будет брать? Кто их будет покупать? Это же миллионы евро! Это же не копейки. Из двух судов не создашь же авиакомпанию. Значит, их должно быть пять, шесть как минимум на первоначальном этапе с обязательным резервным воздушным судном. По крайней мере, в России существует такое положение и требование", - отметил эксперт.

По его словам, пока непонятно, будет ли это государственная или частная акционерная компания и как и кем будет осуществляться финансирование. Кроме того, не ясно, где Humo Air будет базироваться, где найти экипажи и кто станет летать этой авиакомпанией.

"Это нужно все считать и смотреть, есть ли пассажиропоток, будут ли они (пассажиры. - Sputnik) летать... Да, создать можно, а кого возить? Я знаю, что собираются создавать в Узбекистане сети скоростных дорог, собрались гнать скоростной поезд такого же типа, как сапсан. Значит, он сразу отнимет пассажиропоток", - сказал он.

По мнению Горбачева, для создания авиакомпании с нуля потребуется не меньшее пяти-шести лет.

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