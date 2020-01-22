Рашид Маликов об Аиде Юнусовой: я мечтал видеть ее в своем дебютном фильме

Узбекский режиссер Рашид Маликов рассказал Sputnik Узбекистан об опыте совместной работы с актрисой Аидой Юнусовой и о том, как хотел пригласить ее в свой дебютный фильм.

"В кинематограф ее вывел режиссер Анатолий Кабулов, пригласивший Юнусову сняться в картине "Слепой дождь". После этого она стала очень популярной и востребованной киноактрисой, ее приглашали в узбекские фильмы. Я сыграл с ней вместе в 1977 году в знаменитой картине "Дуэль под чинарой". Будучи тогда студентом мединститута, я играл там Нортоя, который пытался сосватать молоденькую медсестру за своего овдовевшего отца. Работать с Аидой было одно удовольствие", — вспоминает Рашид Маликов.

Известная со времен СССР актриса Аида Юнусова скончалась после тяжелой болезни в возрасте 71 года. Режиссер Рашид Маликов вспоминает, что в советское время и спустя много лет - в годы независимости Узбекистана - ее очень хорошо знали и помнили о ней, даже несмотря на то, что в ее творческой карьере был 25-летний перерыв.

По его словам, в конце 1980-х она практически исчезла с киноэкранов и нигде не снималась. Сам режиссер, уже окончивший к тому времени ВГИК, хотел пригласить Юнусову в свою дебютную ленту "Клиника".

"У меня была возрастная роль для нее, я очень хотел предложить ей эту работу. Долго искал, спрашивал, где Аида Юнусова. Мне сказали, что она повторно вышла замуж и решила посвятить себя семье. Так продолжалось очень долго. Только в двухтысячные ее вновь увидели на экранах. Но несмотря на такой большой перерыв в карьере, ее помнят в Узбекистане — вот такая была замечательная актриса", — заключил Маликов.

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