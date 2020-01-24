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Эркин Мусабаев
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Врач: нет подтверждения передачи коронавируса из КНР через комаров

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Директор НИИ вирусологии Узбекистана Эркин Мусабаев прокомментировал ситуацию вокруг опасного коронавируса, обнаруженного в Китае. По его словам, у экспертов пока нет точной информации о переносчике болезни.

На пресс-конференции в Ташкенте медики ответили на вопросы журналистов по поводу обострившейся ситуации в Китае, где выявлено несколько смертельных случаев от неизвестного ранее коронавируса.

По словам директора НИИ вирусологии республики, ВОЗ пока не имеет точных данных о переносчике этой заразы.

"У нас нет подтверждения, что комары могут быть переносчиками коронавируса. Обычно, эти насекомые распространяют малярию или лихорадку Дейли. С риском этих опасных заболеваний в республике все благополучно. Стоит дождаться выводов ученых по новому вирусу", — сказал Эркин Мусабаев.

© AP Photo / Andy Wong
МИД Узбекистана призвал соотечественников быть осторожнее, посещая Китай
Ранее стало известно, что в связи с эпидемией коронавируса в КНР введены особые карантинные меры в довольно крупном городе Ухань. По данным МИД Узбекистана, в этом населенном пункте проживает около 250 граждан республики, а также учится не менее 30 узбекских студентов. 

Внешнеполитическое ведомство страны призывает граждан учитывать эпидемиологическую обстановку в Китае при посещении этой страны и соблюдать меры предосторожности.

Теги:
здоровье, КНР, вирус, Узбекистан



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