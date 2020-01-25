"Продам любую базу данных (недорого)". Сколько стоит узнать о нас всё

Как наши данные оказываются в открытом доступе, и кто зарабатывает на их продаже?
В начале октября случилась крупная утечка данных клиентов одного банка. Сотрудник продал в даркнете пять тысяч учетных записей. Виновного обнаружили быстро, но проблема не решилась: в конце месяца в интернете появились данные уже 11,5 тысяч россиян, взявших кредит в разных подразделениях этого банка.
Однако обнаружить утечку и доказать, что вашими данными воспользовались злоумышленники, сложно. Купить же информацию о вас – очень легко.
Журналист РИА Новости Анастасия Гнединская разобралась, как торгуют данными в интернете.