Ленинградцы не только выстояли в блокаду, но и сохранили город — ветеран

В Ташкенте отметили очередную годовщину снятия блокады Ленинграда. Председатель совета ветеранов войск ПВО и ВВС Узбекистана полковник Александр Харламов рассказал о важности подобных мероприятий для патриотического воспитания молодежи.

В столице Узбекистана в рамках празднования 76-й годовщины прорыва блокады Ленинграда состоялась церемония возложения цветов на Волгоградском кладбище.

"Это прекрасный день, который отмечают в большинстве стран бывшего Советского Союза. В Узбекистане также трепетно относятся к этой дате, ведь почти 30 тысяч наших соотечественников находились в те годы в блокадном Ленинграде и своим трудом приближали нашу общую победу. Но этот праздник не только и не столько для старшего поколения — это важно для патриотического воспитания молодежи", — подчеркнул Харламов.

По словам ветерана Вооруженных сил Узбекистана полковника Александра Харламова, такие акции имеют первостепенное значение не только для людей, переживших те страшные дни, но, в первую очередь, для подрастающего поколения.

Он добавил, что всю жизнь мечтал посетить город на Неве, а когда представилась такая возможность, был поражен тем, что удалось сохранить памятники культуры.

"Ленинградцы не просто выстояли в блокаду, но и сберегли все те уникальные архитектурные сооружения, основанные еще при Петре I и других деятелях. Это великое наследие, которое надо ценить и сохранять, а об этих героических страницах истории — помнить", — заключил ветеран.

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