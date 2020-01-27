Ленинградцы не только выстояли в блокаду, но и сохранили город — ветеран

В столице Узбекистана в рамках празднования 76-й годовщины прорыва блокады Ленинграда состоялась церемония возложения цветов на Волгоградском кладбище.
"Это прекрасный день, который отмечают в большинстве стран бывшего Советского Союза. В Узбекистане также трепетно относятся к этой дате, ведь почти 30 тысяч наших соотечественников находились в те годы в блокадном Ленинграде и своим трудом приближали нашу общую победу. Но этот праздник не только и не столько для старшего поколения — это важно для патриотического воспитания молодежи", — подчеркнул Харламов.
"Ленинградцы не просто выстояли в блокаду, но и сберегли все те уникальные архитектурные сооружения, основанные еще при Петре I и других деятелях. Это великое наследие, которое надо ценить и сохранять, а об этих героических страницах истории — помнить", — заключил ветеран.
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