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Председатель Совета ветеранов войск ПВО и ВВС Узбекистана Александр Харламов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ленинградцы не только выстояли в блокаду, но и сохранили город — ветеран

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В Ташкенте отметили очередную годовщину снятия блокады Ленинграда. Председатель совета ветеранов войск ПВО и ВВС Узбекистана полковник Александр Харламов рассказал о важности подобных мероприятий для патриотического воспитания молодежи.

В столице Узбекистана в рамках празднования 76-й годовщины прорыва блокады Ленинграда состоялась церемония возложения цветов на Волгоградском кладбище.

По словам ветерана Вооруженных сил Узбекистана полковника Александра Харламова, такие акции имеют первостепенное значение не только для людей, переживших те страшные дни, но, в первую очередь, для подрастающего поколения.

"Это прекрасный день, который отмечают в большинстве стран бывшего Советского Союза. В Узбекистане также трепетно относятся к этой дате, ведь почти 30 тысяч наших соотечественников находились в те годы в блокадном Ленинграде и своим трудом приближали нашу общую победу. Но этот праздник не только и не столько для старшего поколения — это важно для патриотического воспитания молодежи", — подчеркнул Харламов.

Маргарита Ивановна
Sputnik
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Он добавил, что всю жизнь мечтал посетить город на Неве, а когда представилась такая возможность, был поражен тем, что удалось сохранить памятники культуры.

"Ленинградцы не просто выстояли в блокаду, но и сберегли все те уникальные архитектурные сооружения, основанные еще при Петре I и других деятелях. Это великое наследие, которое надо ценить и сохранять, а об этих героических страницах истории — помнить", — заключил ветеран.

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Теги:
блокада Ленинграда, память, ветеран, Узбекистан



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