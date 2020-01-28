Врач о коронавирусе: ни от каких бананов заразиться невозможно

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик рассказала о новом опасном для человека виде вируса, который распространяется в Китае.

Число жертв нового коронавируса выросло за сутки в полтора раза. По данным на утро 28 января, от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае погибли 106 человек. Общее число случаев заболевания в стране превысило четыре тысячи человек.

Уже выявлено несколько случаев заболевания за пределами КНР: в США, Японии, Южной Корее, Таиланде и Сингапуре. Чтобы пресечь распространение болезни, власти КНР закрыли десять городов, где в общей сложности проживает более 29 миллионов человек.

По словам главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, не стоит видеть угрозу буквально в каждом продукте питания, поступающем из Китая. В частности, эксперт привела в пример бананы.

"Как вы уже слышали, вирус передается с белком от змей и от летучих мышей. Я не думаю, что в Абхазию будут поступать продукты питания данного качества. Все остальные инсинуации, я их называю именно так, безрезультатны, то есть ни от каких бананов, естественно, мы заболеть не сможем", - рассказала она в диалоге со Sputnik Абхазия.

По мнению Скорик, все, что следует сделать, - это в качестве превентивной меры временно отказаться от туристических и прочих поездок в Китай.

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