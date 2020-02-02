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"Плакала, просила Аллаха вразумить мужа". Cемья, оказавшаяся в ИГИЛ*

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Sputnik Узбекистан
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Каждый год люди по собственной воле или вопреки ей оказываются в "ИГ"*. Одни становятся террористами и встают на путь борьбы с "неверными", другие - осознают, что им там не место, и пытаются бежать. Как выбраться из Исламского государства* и какой ценой?

Когда Каримм** уезжал из Петербурга в Иран, он уже был уверен в том, что "Исламское государство"* - единственное богоугодное место на земле. Тот самый заветный "халифат".

Он решил переехать туда, рассчитывая дать семье "лучшую жизнь". Из этого "рая на земле" его жена Дильноз бежала с четырьмя детьми. Рискуя жизнью. Пять лет она провела в невыносимых условиях и,

наконец, оказалась дома, в Узбекистане, но уже без мужа. Его казнили за попытку оставить ИГИЛ*.

Журналист "РИА Новости" Филипп Прокудин рассказал историю женщины, бежавшей из ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
**Имя человека было изменено по просьбе его жены.

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Теги:
Боевики, Террористы, ИГ



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