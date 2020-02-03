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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе
Sputnik / NINA ZOTINA

Ломидзе: коронавирус существенно влияет на туристический рынок

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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (51)
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Как коронавирус из Китая влияет на туристическую отрасль, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Ситуация вокруг Китая обрастает фактами и новостями за последние две недели, и, безусловно, это отражается на туристическом рынке, заметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ломизде рассказала о том, что до середины февраля планируется вывезти из Китая всех российских туристов, также поднимается вопрос и о гражданах России, которые проживают в Китае.

"С 28 января в связи с решениями китайской стороны, по сути, организованный поток в Россию из Китая прекращен", - отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Она добавила, что в настоящий момент возможность покупки и бронирования билетов в Китае закрыта агрегаторами страны.

Ломидзе отметила, что ранее эпидемии и пандемии возникали в нетуристических странах.

"Китай входит в тройку лидеров как во въездном туризме, так и в выездном. Влияние непосредственно на туризм очень существенное в связи со сложившейся ситуацией", - заключила Майа Ломидзе.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (51)
Теги:
коронавирус, радио, Аудио



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