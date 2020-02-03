Ломидзе: коронавирус существенно влияет на туристический рынок

Ситуация вокруг Китая обрастает фактами и новостями за последние две недели, и, безусловно, это отражается на туристическом рынке, заметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ломизде рассказала о том, что до середины февраля планируется вывезти из Китая всех российских туристов, также поднимается вопрос и о гражданах России, которые проживают в Китае.
"С 28 января в связи с решениями китайской стороны, по сути, организованный поток в Россию из Китая прекращен", - отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.
Она добавила, что в настоящий момент возможность покупки и бронирования билетов в Китае закрыта агрегаторами страны.
Ломидзе отметила, что ранее эпидемии и пандемии возникали в нетуристических странах.
"Китай входит в тройку лидеров как во въездном туризме, так и в выездном. Влияние непосредственно на туризм очень существенное в связи со сложившейся ситуацией", - заключила Майа Ломидзе.