14:44 03 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.89
  • EUR10541.66
  • USD9563.33
Поиск
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений РФ Василий Колташов

Колташов о позиции США по транзиту российского газа через Украину

Радио
Получить короткую ссылку
48 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1304/09/13040943.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200203/13372686/Koltashov-o-pozitsii-SShA-po-tranzitu-rossiyskogo-gaza-cherez-Ukrain.html

Вашингтон рассчитывает, что таким образом можно достичь нескольких целей, сообщил в эфире радио Sputnik руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

США заинтересованы в том, чтобы Россия подпитывала существующий киевский режим, оплачивая транзит газа через Украину. Что для Москвы означает определенную зависимость от Киева, полагает эксперт Василий Колташов.

"Это то, чего не очень хотят в Германии. Но этот контроль должен работать двояко, с одной стороны, он должен будет подпитывать Украину финансово, с другой – по планам США, воздействовать на Россию, поскольку Россия будет бояться его потерять", - отметил Колташов.
Однако, считает эксперт, американские планы вряд ли будут реализованы в том виде, в каком они озвучиваются в последнее время. Всем известно, что скрывается за предложениями США о том, что Россия должна сохранить транзит через Украину.

"Обходные транзитные пути найдены, они будут развиваться. Несмотря на то, что по суше поставлять газ удобнее, но Украина, в силу своей жестко американской, и, по сути, антинародной собственной ориентации будет терять транзит и потеряет его совсем. Это вопрос принципа, вопрос независимости поставок, это вопрос политический для России", - подчеркнул Колташов.

По словам эксперта, такой шаг России необходим, и Украина не будет всегда транзитером, если только ситуация там коренным образом не изменится.

Теги:
Аудио, радио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Паводки, оползни и десятки погибших: последствия рекордных ливней в Бразилии
Победа под Сталинградом – 76 лет. Архивные кадры
77 лет победы в Сталинградской битве: сражение, поменявшее ход войны
Китайский коронавирус - обновленная информация
Китайский коронавирус: как выявить недуг и уберечься от болезни



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться