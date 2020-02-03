Сидоров рассказал, сколько военных от стран ОДКБ поедут на парад Победы

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, генерал-полковник Анатолий Сидоров о том, как страны-участницы ОДКБ готовятся к юбилейному параду Победы в Москве.

В мае исполнится 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств-членов Организации подтвердили участие национальных воинских контингентов в параде на Красной площади, рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Планируется, что в парадный расчет от каждого государства-члена Организации войдут 75 человек", — заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам генерала-полковника, страны ОДКБ уже составили план по проведению комплекса памятных и торжественных мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы, пишет Sputnik Таджикистан. "Наша задача — все это претворить в жизнь", — отметил Сидоров.

Напомним, помимо России, в состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Узбекистан в 2012 году покинул ряды Организации, но продолжает сотрудничество со странами-членами на двусторонней основе.